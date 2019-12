M5s, gli auguri di Grillo: “Il 2020 sarà un anno meraviglioso” (VIDEO) (Di martedì 31 dicembre 2019) Il discorso di fine anno di Beppe Grillo su Facebook: “Basta avere paura. Il 2020 sarà un anno meraviglioso, ci dobbiamo preparare”. GENOVA – Niente ‘controdiscorso’ in contemporanea con il presidente Mattarella. Beppe Grillo cambia e il suo discorso di fine anno nella mattinata di San Silvestro mentre scava una fossa in spiaggia. “Basta avere paura – ha detto il fondatore del M5s – sarà un anno meraviglioso, all’insegna dell’ottimismo“. Il discorso di fine anno di Beppe Grillo Un discorso molto particolare per Beppe Grillo. Il comico genovese fino a questo momento ci ha sempre abituati a scelte particolari come un VIDEO su Facebook in contemporanea al presidente Sergio Mattarella. Questa volta, però, ha deciso di cambiare e affidare i suoi auguri di buon anno ad un piccolo filmato su Facebook mentre scava ... Leggi la notizia su newsmondo

