Luciana Littizzetto operata d’urgenza dopo l’incidente (Di martedì 31 dicembre 2019) Luciana Littizzetto è caduta e si è rotta il polso e la rotula. Per questo motivo l’attrice è stata sottoposta a un’operazione d’urgenza dopo l’incidente il 30 di dicembre 2019. La 55enne torinese ha voluto tranquillizzare i suoi fan postando una foto dal letto d’ospedale. Irriverente come sempre Luciana Littizzetto l’ha messa sul ridere anche se, come possiamo immaginare, provava dolore. nel tardo pomeriggio di ieri Luciana Littizzetto ha postato la foto dall’ospedale, probabilmente poco dopo essere uscita dalla sala operatoria. Accanto il monitor per i segni vitali e in testa la classica cuffieta verde che indossano i pazienti nella sala operatoria. Sopra l’attrice ha scritto con ironia: “Gnocca da paura ma operazione ok! Grazie”. La prima ... Leggi la notizia su bigodino

