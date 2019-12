Luciana Littizzetto operata dopo l’incidente. La foto dall’ospedale: cosa è successo (Di martedì 31 dicembre 2019) Un paio di giorni fa Luciana Littizzetto aveva condiviso con i suoi tanti fan una disavventura avvenuta sotto le feste. Attraverso un post Instagram la comica torinese aveva fatto sapere di esser rimasta vittima di un incidente. Lucianina, che nella foto pubblicata sul social si mostrava sul letto di casa sua con gamba destra e polso destro fasciati, ha raccontato di essere scivolata per strada (“volata”, è il termine preciso che ha usato) rompendosi rotula e polso destri. “E buona fine e buon principio. #nocomment #volata #perlastrada #rotulaepolso”, aveva scritto nel post la 55enne, suscitando la preoccupazione del popolo della rete. E quelle fratture riportate nella caduta hanno poi costretto Luciana Littizzetto al ricovero in ospedale. Nel giro di 24 ore, infatti, Luciana Littizzetto si è dovuta sottoporre a un’operazione chirurgica nell’ospedale cittadino. ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

