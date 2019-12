Luciana Littizzetto operata: come sta?/ Dopo la caduta: 'Che stacco di coscia!' (Di martedì 31 dicembre 2019) Luciana Littizzetto, intervento al ginocchio, come sta? L'attrice comica finisce sotto i ferri Dopo la caduta in strada e pubblica uno scatto su Instagram Leggi la notizia su ilsussidiario

Agenzia_Ansa : Luciana Littizzetto cade in strada e si rompe un braccio e una gamba. La notizia dell'incidente postata dalla stess… - repubblica : Capodanno a letto per Luciana Littizzetto, cade per strada e si frattura ginocchio e polso - quotidianopiem : Luciana Littizzetto operata dopo la caduta: sto bene col gessato? -