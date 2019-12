Luciana Littizzetto operata alla rotula, linguaccia social per rassicurare i fan (FOTO) (Di martedì 31 dicembre 2019) Una linguaccia divertita e divertente per rassicurare tutti. L'operazione chirurgica alla rotula alla quale si è sottoposta Luciana Littizzetto è riuscita. Lo ha comunicato la stessa comica via Instagram; la spalla di Fabio Fazio era finita sotto i ferri a causa di una brutta caduta rimediata qualche giorno fa per strada. Luciana Littizzetto cade in strada, rotula e polso ko - FOTO Rivelazione social da parte di Luciana Littizzetto. Luciana Littizzetto operata alla rotula, linguaccia social per rassicurare i fan (FOTO) 31 dicembre 2019 17:08. Leggi la notizia su blogo

Corriere : Luciana Littizzetto saluta i fan dall’ospedale: «L’operazione è andata bene» - Agenzia_Ansa : Luciana Littizzetto cade in strada e si rompe un braccio e una gamba. La notizia dell'incidente postata dalla stess… - repubblica : Capodanno a letto per Luciana Littizzetto, cade per strada e si frattura ginocchio e polso -