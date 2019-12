Luciana Littizzetto incidente: ecco come sta [FOTO] (Di martedì 31 dicembre 2019) Domenica scorsa Luciana Littizzetto ha postato una FOTO sul suo profilo Instagram in cui era stesa sul letto con braccio e gamba ingessati. La didascalia diceva “E buona fine e buon principio”, una fine un po’ sfortunata per la nostra Lucianina. Nessuna informazione in più, ma pare che la conduttrice sia volata per strada e ci abbia rimesso rotula e polso. Poco dopo la fine dell’operazione a cui si è dovuta sottoporre ha aggiornato tutti i suoi followers con una FOTO in cui è sorridente e sfida la sorte con una linguaccia. Nello scatto è ancora in sala operatoria con indosso la cuffietta e nella didascalia scrive con la sua solita simpatia: “Gnocca da paura ma operazione ok! Grazie”. Ultimi aggiornamenti dall’ospedale L’ultimo aggiornamento lo ha dato dal letto di ospedale dove probabilmente rimarrà ancora per qualche giorno. E ... Leggi la notizia su velvetgossip

