Luciana Littizzetto: ecco com’è andata l’operazione (Di martedì 31 dicembre 2019) Luciana Littizzetto è stata protagonista di una sfortunata disavventura durante queste vacanze natalizie. Come segnalato pochi giorni fa, infatti, la comica ha dovuto sottoporsi a un intervento alla rotula destra in seguito a una brutta caduta per strada, che l’ha costretta a letto con gamba e polso destri ingessati. (Qui il post in cui informava i fan dell’accaduto: https://www.instagram.com/p/B6pbSQ0AcMU/) Così come il primo annuncio, anche i seguenti aggiornamenti sul suo stato di salute sono arrivati tramite dei post sul suo profilo Instagram. Il primo, di ieri, ritrae la torinese con la lingua fuori, che annuncia, con il suo solito fare scherzoso, la buona riuscita dell’operazione: Gnocca da paura ma operazione ok! Grazie @humanitashealth#humanitasgradenigo L’ultimo post è fresco di giornata e vede sempre una Luciana burlona, che, con le ... Leggi la notizia su trendit

