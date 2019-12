Luciana Littizzetto, dopo l’incidente viene operata: la foto dall’ospedale (Di martedì 31 dicembre 2019) Luciana Littizzetto aveva pubblicato nei giorni scorsi una foto in cui si mostrava dopo una brutta caduta. La comica, spalla di Fabio Fazio, era ingessata dal piede al polso destro, costretta a letto a causa di una scivolata in strada. La caduta però avrebbe avuto conseguenze più gravi del previsto tanto che la comica è stata operata poche ore fa. Operazione andata bene “Gnocca da paura ma operazione ok“, scrive sul suo profilo Instagram Luciana Littizzetto. La foto la ritrae sdraiata su un letto di ospedale forse subito dopo l’operazione a cui è stata sottoposta. La comica ha ringraziato l’ospedale e i medici che si sono occupati di lei. Probabilmente la Littizzetto dovrà affrontare un periodo di riposo, prima di tutto, e poi di riabilitazione. Visualizza questo post su Instagram Gnocca da paura ma operazione ok! Grazie @humanitashealth ... Leggi la notizia su thesocialpost

