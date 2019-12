Lotta, il 2020 dell’Italia: Frank Chamizo e il ‘nuovo italiano’ Abraham Conyedo possono far sognare alle Olimpiadi (Di martedì 31 dicembre 2019) Ai Giochi di Tokyo la Lotta assegnerà ben 18 titoli: tra le varie categorie di peso olimpiche, equamente distribuite tra stile libero, greco-romana e femminile, l’Italia al momento ha staccato un unico pass con Frank Chamizo, nei -74 kg dello stile libero (il pass non è nominale). Agli ultimi Mondiali infatti l’azzurro non è riuscito a diventare campione del mondo, ma ha conquistato l’argento ed il biglietto per la rassegna nipponica. Nel prossimo anno solare vi saranno altre due occasioni per andare alle Olimpiadi, attraverso i tornei di qualificazione: il primo sarà su base continentale e per l’Europa si terrà dal 19 al 22 marzo a Budapest, in Ungheria, mentre il secondo sarà su base mondiale ed è in programma dal 30 aprile al 3 maggio a Sofia, in Bulgaria. In entrambi i casi bisognerà giungere in finale per centrare la carta olimpica. Il 2020 potrà essere però ... Leggi la notizia su oasport

