L’oroscopo 2020 di Simon & the Stars, previsioni segno per segno (Di martedì 31 dicembre 2019) E dopo l’oroscopo di Paolo Fox a Domenica In (LEGGI QUI le previsioni 2020 di Paolo Fox) a Vieni da me arriva l’oroscopo del 2020 di Simon & the Stars. Oroscopo 2020 di Simon & the Stars, Ariete ARIETE. Un anno che somiglia ad una laurea, come mettere in campo tutti gli insegnamenti degli ultimi due anni e arrivare ad una vittoria finale per l’indipendenza e la maturità. Sul lavoro arrivare ad un ruolo più ambizioso, più importante; per i giovani è un anno in cui si va via di casa, si cambia città, se uno ha fatto scelte determinate dalla famiglia è il momento in cui le rimette in discussione per tornare più vicini a se stessi. Un anno di grande affermazione. Oroscopo 2020 di Simon & the Stars, Toro TORO. In questo periodo il toro è scatenato, ha Urano il pianeta dei grandi cambiamenti nel segno, vuole svecchiare, innovare, cambiare, qualcuno trova la ... Leggi la notizia su tvzap.kataweb

