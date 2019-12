L’oroscopo 2020 di Simon and the Stars: un film per il nuovo anno di tutti i segni zodiacali (Di martedì 31 dicembre 2019) L'anno che verrà, secondo Simon & The Stars, sarà uno spartiacque, che apre a una fase storica importante e rappresenta un importante momento di passaggio. Anche quest'anno il celebre astrologo racchiude in un libro il suo speciale oroscopo 2020, associando ogni segno ad un film. Ecco le previsioni astrali del prossimo anno di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Leggi la notizia su tv.fanpage

