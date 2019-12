Liverpool: Van Dijk e Lallana bucano il 532 del Wolverhampton (Di martedì 31 dicembre 2019) Un bel lancio di Van Dijk ha generato il gol di Mané in Liverpool-Wolvherampton. Sono decisive le sue qualità in impostazione Il Wolverhampton è una squadra molto difficile da affrontare, soprattutto quando si attacca. I Wolves si difendono con un 532 molto prudente e passivo, che copre bene gli spazi. Non è semplice trovare spazi in zona di rififinitura, trovando l’uomo tra le linee. Nel match di Anfield, si è vista quindi l’importanza che Van Dijk ha per il Liverpool. Il gol di Mané nasce infatti da un bel lancio lungo del difensore olandese che scavalca il centrocampo avversario. Si vede nella slide sopra. Van Dijk premia il bell’inserimento di Lallana, con Mané bravo a raccogliere poi la sponda. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

