Liverpool, ag. Klopp: «Jurgen ama questo club»

Liverpool, Marc Kosicke l'agente di Jurgen Klopp ha parlato del futuro del tecnico sulla panchina dei Reds Nessun altro club, se non il Liverpool, per Jurgen Klopp. A dirlo è proprio il suo agente Marc Kosicke ai microfoni di Sport1. «Jurgen ama questo club e onestamente non saprei quale altro potrebbe essere migliore per lui, oggi. E lo stessa pensa Jurgen. Il Liverpool sta pianificando a lungo raggio per essere sicuro. Giocatori come Mane, Van Dijk e Salah estenderanno i propri contratti a breve oppure lo hanno già fatto. E in questo contesto l'allenatore avrà un ruolo sempre più importante».

