LIVE Tour de Ski 2020, 10 e 15 km Dobbiaco in DIRETTA. Tripletta russa: domina Ustiugov! Klaebo soffre, azzurri lontanissimi (Di martedì 31 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.40: Grazie per il momento per averci seguito, appuntamento alle 15 per la 10 km femminile. Buona giornata 13.38: Tripletta russa: Ustiugov, Yakimushkin, Bolshunov, poi Halfvarsson quarto, Holund quinto, primo dei norvegesi, poi ancora Russia: Maltsev, Melniochenko e a seguire nella top ten Roethe, Boegl, Spitsov 13.37: Il migliore degli azzurri è Salvadori, 40mo al momento. Ennesima prova da dimenticare della nazionale azzurra 13.37: Distacco abissale per Klaebo che perde la leadership con 1’11” di ritardo da Ustiugov 13.35: Bolshunov perde tanto nel finale ma mantiene per 9 decimi il terzo posto a 29″ da Ustiugov 13.34: Klaebo passa a 58″ al km 13. Si preannuncia un ritardo duperiore al minuto 13.33: Bolshunov tiene le distanze al km 13: 22″ da Ustiugov. Serve un finale velocissimo per il secondo posto e ... Leggi la notizia su oasport

