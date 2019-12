LIVE Tour de Ski 2020, 10 e 15 km Dobbiaco in DIRETTA. Tra gli uomini tripletta russa e dominio di Ustiugov, al femminile Johaug vince col brivido su Oestberg (Di martedì 31 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:01 Si chiude dunque la nostra lunga DIRETTA LIVE di giornata. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata (oltre, naturalmente, a un augurio di un felice anno nuovo)! 15:59 Questi invece i piazzamenti delle italiane 33 Comarella +1’39″7 38 Scardoni +1’49″7 49 Ganz +2’23” 52 Brocard +2’28″2 54 Debertolis +2’44″4 15:57 Ribadiamo dunque le prime cinque classificate di oggi 1 Johaug (NOR) 23’51″9 2 Oestberg (NOR) +0″7 3 Andersson (SWE) +10″2 4 H. Weng (NOR) +10″5 5 Jacobsen +20″8 15:55 Chiude in 26’14″9 Caterina Ganz, e a questo punto è certo che nessuna italiana riuscirà a entrare nelle prime 30 oggi 15:54 Nepryaeva chiude sesta a 26″ da Johaug 15:53 Quinto posto per Jacobsen a 20″8 da ... Leggi la notizia su oasport

