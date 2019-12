LIVE Tour de Ski 2020, 10 e 15 km Dobbiaco in DIRETTA: l’Italia cerca segnali da Francesco De Fabiani (Di martedì 31 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione delle gare di Dobbiaco – I numeri di Dobbiaco al Tour de Ski maschile – I numeri di Dobbiaco al Tour de Ski femminile Buongiorno a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle gare odierne del Tour de Ski, la cui quattordicesima edizione si trasferisce sul suolo italiano per essere destinata a non lasciarlo più. Si gareggia quest’oggi a Dobbiaco, per una 10 km femminile e una 15 km maschile che, però, avranno uno svolgimento invertito rispetto alla sequenza usuale, con la gara degli uomini che si svolge prima di quella delle donne. Dei partenti da Lenzerheide, sono rimasti in 80 per quanto riguarda il settore maschile e in 65 per quel che concerne il femminile. Tra i ritiri eccellenti, quelli dei francesi Richard Jouve e Lucas Chanavat, dei norvegesi Emil Iversen e Maiken Caspersen Falla, della svedese Stina ... Leggi la notizia su oasport

