LIVE Tour de Ski 2020, 10 e 15 km Dobbiaco in DIRETTA. In corso la gara femminile, Therese Johaug rivuole la leadership. Tra gli uomini tripletta russa e dominio di Ustiugov (Di martedì 31 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:30 Kylloenen al comando sul traguardo con 24’57″4 15:29 Intanto Johaug al km 3 ha 5″9 di vantaggio su Oestberg 15:27 E mentre ci sono i primi arrivi al traguardo (Haga chiude in 25’06″9), le italiane continuano a comportarsi in maniera dignitosa, Scardoni e Comarella continuano a viaggiare sugli stessi tempi e hanno qualche possibilità di entrare nelle 30 15:25 Diggins al km 1.7 ha 4″6 di ritardo rispetto a Johaug 15:25 6’14” per Johaug al km 2.1, aumenta a quasi 10 secondi il suo vantaggio 15:23 Arriva Johaug e subito ha 7″1 di vantaggio su tutte le altre al km 1.7 15:22 Heidi Weng passa al km 1.7 in 4’48”, stesso tempo di Oestberg che al km 2.1 la precede di 7 decimi in 6’23″8 15:22 13’59″5 per Scardoni al km 5; Debertolis passa in ... Leggi la notizia su oasport

