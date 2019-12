L’Italia vista dallo spazio. Il discorso di fine anno di Sergio Mattarella (Di martedì 31 dicembre 2019) Insomma, non siamo poi così male. E, comunque, meglio di come siamo soliti raccontarci o di come veniamo rappresentati nella narrazione dominante: un paese ripiegato su se stesso, che indugia sul negativismo, pieno di rabbia e di cattivi sentimenti. L’Italia è invece un paese dove ci sono ricchi giacimenti di speranza, esempi positivi, “tessere preziose di un mosaico”. È questo il senso del discorso di fine anno di Sergio Mattarella: discorso asciutto, diretto, moderno, nella misura in cui parla dritto al paese – perché no: al suo cuore e alla sua pancia – senza passare per il Palazzo, parlando alla politica di sé.L’artificio retorico è guardare l’Italia attraverso “una foto dallo spazio”, “allargando lo sguardo oltre il consueto”. Osservandola bene, si scorgerà la fiducia ... Leggi la notizia su huffingtonpost

