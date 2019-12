L’inaspettato piano di Salvini per vincere le elezioni in Emilia-Romagna (Di martedì 31 dicembre 2019) Matteo Salvini ha un piano per vincere le elezioni in Emilia-Romagna. E, incredibile ma vero, è un piano che prevede un suo passo di lato. Il leader della Lega sta monopolizzando le consultazioni locali già dalle elezioni in Umbria. In quell’occasione, infatti, l’ex ministro dell’Interno ha fatto il giro della regione. Comizi, incontri, eventi. In pochi ricordano la candidata leghista poi eletta governatrice, Donatella Tesei, completamente oscurata da Salvini in campagna elettorale. La strategia, e su questo dubbi non ce ne sono, ha pagato. La Tesei, infatti, ha stravinto la sfida con i candidato della coalizione PD-M5S Vincenzo Bianconi. Proprio per questo, Salvini aveva inizialmente pensato di replicare questa “tattica” elettorale anche in Emilia-Romagna. Comizi ovunque, sempre a fianco della candidata Lucia Borgonzoni ma oscurandone di fatto il profilo ... Leggi la notizia su tpi

