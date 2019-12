L'ex ad di Nissan-Renault fugge in Libano nascosto in una custodia per strumenti musicali (Di martedì 31 dicembre 2019) L’ex presidente e amministratore delegato del gruppo Nissan-Renault, Carlos Ghosn, ha lasciato il Giappone dove era in libertà vigilata, ed è giunto in Libano. Lo ha dichiarato lui stesso attraverso i suoi legali, affermando che la sua non è una fuga dalla giustizia - a Tokyo era in attesa di processo per frode industriale e fiscale - ma che sta cercando di evitare “ingiustizia e persecuzione politica”.“Ora sono in Libano e non sarò più tenuto in ostaggio da un sistema giudiziario giapponese truccato in cui si presume la colpa, la discriminazione dilaga e vengono negati i diritti umani di base, in flagrante disprezzo degli obblighi legali del Giappone ai sensi del diritto internazionale e dei trattati che è vincolato a sostenere”, si legge in una dichiarazione.Resta però il mistero attorno al viaggio che lo ... Leggi la notizia su huffingtonpost

