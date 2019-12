Lettera a Salvini di una vicesindaca del Sud: “Hai guadagnato 2,5 milioni con la politica” (Di martedì 31 dicembre 2019) Angela D’Alto, vicesindaca del comune di Monte San Giacomo, in provincia di Salerno, ha scritto una Lettera a Matteo Salvini. Nella missiva, D’Alto lancia un duro attacco all’ex ministro dell’Interno, rimarcando in particolare come la sua propaganda anti-casta venga smentita dai fatti. Salvini, ricorda la vicesindaca, ha ricoperto numerosi incarichi istituzionali, e non può certo definirsi “il nuovo” o attaccare i professionisti della politica come fossero altro rispetto a lui. Qui la Lettera completa: Lettera a Salvini di un vicesindaco del Sud Signor ex ministro Salvini, è da oltre un anno e mezzo che non c’è ora del giorno o della notte in cui non sia stato presente in trasmissioni tv, da Vespa alla D’Urso, dalla Gruber a la prova del cuoco a Bib Bum Bam, su tutti i giornali, politici e di gossip, per non parlare dei social. Ha avvertito la ... Leggi la notizia su tpi

Le Sardine scrivono una Lettera a Salvini : “Esponi Nibras alla gogna della rete - vergognati” : Le Sardine hanno scritto una lettera a Matteo Salvini Le Sardine di nuovo contro Salvini , questa volta con una lettera . Il movimento delle Sardine ha scritto al leader della Lega in difesa di Nibras Asfa, la ragazza palestinese che ha parlato dal palco durante la manifestazione romana del movimento. Sui social leghisti gira un ‘meme’ dal titolo ‘ Salvini asfalta la sardina’ in cui vengono riportate le parole del segretario ...

Le Sardine hanno scritto una Lettera a Matteo Salvini : Il movimento delle Sardine ha scritto a Matteo Salvini in difesa di Nibras Asfa, la ragazza palestinese che ha parlato dal palco durante la manifestazione romana del movimento. Sui social leghisti gira un 'meme' dal titolo ' Salvini asfalta la sardina' in cui vengono riportate le parole del segretario leghista in replica alla donna, nel corso della trasmissione 'Fuori dal coro'. "Senatore Salvini , creare un clima sociale in cui ...

Decreto Salvini - la Lettera del Viminale : "Nessun migrante sarà lasciato in strada" : La replica all'appello lanciato su Repubblica dal senatore Luigi Manconi: "Nessuno dei circa 1.400 titolari di protezione umanitaria presenti nella rete di protezione verrà privato dell’assistenza"

La Lettera della sardina calabrese per Matteo Salvini : “Mi batto anche per sua figlia” : La lettera della sardina calabrese Jasmine Cristallo, coordinatrice del gruppo '6000 sardine' in Calabria, a Matteo Salvini : "Quando teneramente le mette lo smalto o assiste alle recite natalizie, ci pensa a come si sentirebbe se fosse sua figlia vittima di quella stessa violenza che infligge ad altre donne?".Continua a leggere

Lettera / Perché non affidare l'idea di Giorgetti - e Salvini - a Draghi? : La proposta Giorgetti - Salvini non va fatta cadere, soprattutto da parte di Renzi. Sta arrivando un nuovo radicalismo che metterà la sinistra nel mirino

La commovente Lettera di una 13enne italoindiana a Salvini : “Non lasci morire le persone in mare” : La lettera che la redazione di Fanpage.it ha ricevuto dalla mamma di una bambina di 13 anni italo-indiana, Ayeesha, indirizzata al ministro dell'Interno, Matteo Salvini: "Fare una legge che punisce qualcuno per salvare la vita delle persone sia sbagliato. Io sono italiana, ma non voglio arrivare prima, voglio essere insieme a tutti i miei amici senza differenze".\\"È da parecchi giorni che mia figlia di 13 anni continua a dirmi di voler scrivere ...

infoitinterno : Le Sardine hanno scritto una lettera a Matteo Salvini - nerimatteo : RT @blu_mirtillo: Tu sei una quinta colonna di Salvini, vero Cazzola? Confessa a zia. Lo fai apposta per farlo vincere. - FrEe_ThOuGhTs_1 : RT @VirgiliMario: Nei paesi cristiani la donna è libera, è l'islam che imprigiona la donna anche fisicamente! Sardine ipocrite e ignoranti… -