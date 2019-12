L’estate rovente dell’Australia: il Paese ancora straziato da devastanti incendi. Due persone sono morte (Di martedì 31 dicembre 2019) Due persone hanno perso la vita a causa dei roghi che si stanno diffondendo in tutta l’Australia. Il Paese è in piena emergenza, e si teme per la vita di altre cinque persone attualmente scomparse Da martedì è allerta massima in tutta l’Australia per l’aggravarsi della situazione incendi nel Paese. Migliaia di persone sono state … L'articolo L’estate rovente dell’Australia: il Paese ancora straziato da devastanti incendi. Due persone sono morte NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

