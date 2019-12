L’enews di fine decennio di Renzi: “2019 non è stato anno bellissimo, ma mandato a casa Salvini” (Di martedì 31 dicembre 2019) Matteo Renzi pubblica una enews di fine anno e di fine decennio per fare un bilancio non solo del 2019, ma anche degli ultimi dieci anni. Il leader di Italia Viva parla del futuro del suo partito, ma anche del passato recente e dell'anno trascorso: non "bellissimo" come aveva annunciato Conte, ma in cui almeno è stato "mandato a casa Salvini". Leggi la notizia su fanpage

