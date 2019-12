Leicester: Ndidi è il segreto della solidità delle Foxes (Di martedì 31 dicembre 2019) Le qualità difensive di Ndidi sono determinanti per il Leicester. Dà equilibrio e solidità alla squadra di Rodgers Ndidi è tra i protagonisti della strepitosa stagione del Leicester. L’ivoriano, nell’immagine dei tifosi, sembra sempre più il degno erede di Kanté. Gioca davanti alla difesa nel 4141 delle Foxes, spiccando soprattutto per le qualità difensive. Più che per la gestione del possesso (non è il principale regista della squadra), è determinante nel dare equilibrio al Leicester. Sia nella difesa di posizione che nelle transizioni difensive. Basti pensare che nel 2019 è stato il giocatore della Premier con più tackle, ben 161. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

