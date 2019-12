Le tensioni tra Usa e Cina frenano Huawei. Crescita solo del 18% nel 2019. E il 2020 sarà "un anno difficile" (Di martedì 31 dicembre 2019) Huawei ha annunciato che il suo fatturato per il 2019 dovrebbe crescere del 18% a 850 miliardi di yuan - equivalenti a 108 miliardi di euro -, un dato inferiore alle previsioni e alla Crescita del 2018 che era stata del 19,5%. Il presidente di turno del colosso cinese delle telecomunicazioni, Eric Xu, ha rivelato in un messaggio di fine anno che anche il 2020 sarà “un anno difficile”.La Crescita inferiore alla attese è dovuta alle tensioni commerciali tra Usa e Cina e ai timori per la sicurezza che hanno indotto il presidente statunitense, Donald Trump, a firmare un ordine per impedire a Huawei di approvvigionarsi da fornitori americani. Google ha anche dovuto interrompere la fornitura del sistema operativo Android per i futuri modelli di smartphone di Huawei che è il secondo produttore mondiale di cellulari.Il 2019 è stato uno degli anni ... Leggi la notizia su huffingtonpost

