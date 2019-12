Le previsioni meteo mercoledì 1 gennaio (Di martedì 31 dicembre 2019) Le previsioni meteo mercoledì 1 gennaio – Cielo in prevalenza sereno al Nord, velature sparse al Centro. Al Sud addensamenti e piovaschi sulla Sicilia, migliora nel corso del pomeriggio. Le previsioni meteo mercoledì 1 gennaio – Cielo in prevalenza sereno sulla penisola italiana con ampi soleggiamenti su quasi tutto il settore. Temperature in lieve aumento quasi ovunque. Nord – Cielo in prevalenza sereno al Nord, possibili nebbie sulla Pianura padana Cielo sereno o poco nuvoloso sulle regioni settentrionali, possibili banchi di nebbia interesseranno la Pianura padana al mattino e dopo il tramonto. Le temperature faranno registrare un aumento con le massime che raggiungeranno gli 11 gradi. Centro – Cielo sereno o poco nuvoloso sulle regioni centrali nuvole dalla sera sull’Abruzzo Cielo sereno o poco nuvoloso al Nord, nuvole dalla sera ... Leggi la notizia su newsmondo

DPCgov : ???? Ogni giorno la Rete dei centri funzionali: ??????? elabora previsioni meteo ???? monitora i fenomeni e il loro impatt… - TgrBasilicata : È arrivata la neve annunciata dalle previsioni meteo. Imbiancate #Potenza e provincia #IoSeguoTgr @TgrRai - BeliceIt : Il 2019 finisce con il sole. Bel tempo in provincia di Trapani. Le previsioni meteo -