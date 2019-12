Le nove vittime al giorno nelle strade italiane (Di martedì 31 dicembre 2019) In Italia le vittime delle strade sono 9 al giorno: un bollettino di guerra che illustra oggi La Stampa in un dossier che spiega come la prima causa degli incidenti sia la guida sotto gli effetti di stupefacenti: «Non parliamo di persone che nei giorni precedenti al controllo avevano fatto uso di droghe e sui quali si rilevano le tracce di certo sostanze – spiega Giovanni Busacca, direttore centrale della Polizia stradale – Nel corso del 2019 abbiamo avuto 377 casi in cui gli automobilisti fermati e controllati erano chiaramente sotto gli effetti degli stupefacenti. Tutto ovviamente dimostrato dai test medici». Nel bilancio annuale della vigilanza stradale, i dati col segno più compaiono in quasi tutte le colonne e questo dimostra che il numero delle infrazioni cresce continuamente. Il dato più alto, che vale una crescita del 35 per cento rispetto all’anno precedente, è ... Leggi la notizia su nextquotidiano

