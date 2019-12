Le migliori serie tv del decennio, in un panorama televisivo profondamente cambiato (Di martedì 31 dicembre 2019) Le migliori serie tv del decennio 2010-2019: da The Crown a House Of Cards, le serie tv che hanno fatto la differenza in un mercato televisivo profondamente cambiato Vi abbiamo già deliziato con la nostra fantastica classifica delle serie, nuove e vecchie, del 2019 (secondo noi), ma adesso con l’arrivo del 2020, è anche d’obbligo (oppure anche no, decidete voi) fare un bilancio dei cosiddetti “anni dieci”, il decennio dal 2010 al 2019, che ha segnato un profondo cambiamento della televisione, prima americana e poi globale. decennio, che ha visto l’entrata nel mercato televisivo della tv in streaming, Netflix ha mosso i primi passi nel 2013 nel mercato della distribuzione in streaming, nonostante fosse già operativo nel mercato dei dvd già dal 1997, e lo ha fatto con una delle serie più importanti del decennio, House of Cards, seguita poi da Orange Is The ... Leggi la notizia su dituttounpop

annachiara234 : RT @starksmagic: Qual è la vostra top 5 dei migliori personaggi femminili delle serie tv? Ecco la mia? 1) Cristina Yang (Grey’s Anatomy) 2… - infobetting : Fantacalcio, i migliori attaccanti del girone di andata 2019-20 - gditom : Ho attivato i 7 giorni di prova di #AppleTVPlus. Ho scoperto che è la piattaforma di streaming con la peggior user… -