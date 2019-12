Le Adidas di Ninja sono disponibili da oggi (Di martedì 31 dicembre 2019) Il colosso dell'abbigliamento sportivo Adidas è pronto a lanciare un paio di scarpe in collaborazione con la stella di Fortnite Tyler "Ninja" Blevins. La vendita delle sneaker è partita oggi. Questa collaborazione segnerà la più grande incursione di Ninja al di fuori del settore dei giochi e fungerà da misura per l'espansione del suo marchio.Ninja ha spiegato in precedenza che il suo passaggio a Mixer era finalizzato all'espansione del suo marchio e sua moglie ha dato una visione più approfondita della questione a Business Insider, svelando che l'accordo offerto da Twitch li avrebbe trattenuti dall'entrare in altri settori andando contro le ambizioni di espansione di Ninja. Lanciare un paio di scarpe in collaborazione con uno dei colossi dell'abbigliamento può essere considerato un passo di questa strategia.La scarpa si basa su jogger regolari ma con il tema blu di Ninja e le scritte ... Leggi la notizia su eurogamer

