Lavavetri dall’undicesimo piano precipita giù e finisce su una macchina che stava passando (Di martedì 31 dicembre 2019) Una vicenda incredibile e per alcuni versi fortunata quella che è accaduta ad un Lavavetri di un palazzo che ha perso l’equilibrio mentre stava lavando i vetri di un palazzo all’undicesimo piano e , dopo aver perso l’equilibrio, è precipitato giù. L’uomo, che stava svolgendo il suo lavoro presso la Sterling Bank e Trust building, ad un certo punto, per motivi che non sono stati chiariti, ha perso l’equilibrio ed è precipitato su una macchina che in quel momento stava passando proprio lì sotto. La macchina, una Camry era stata appena messa in moto ed era uscita dal parcheggio. Il conducente, che sulle prime non aveva capito cosa fosse accaduto, è rimasto traumatizzato e seppure illeso, è stato portato in ospedale in forte stato di choc. L’auto si è quasi distrutta e il povero Lavavetri è stato ricoverato in condizioni gravissime. Probabilmente si è salvato ma l’unica cosa ... Leggi la notizia su baritalianews

