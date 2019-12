L’augurio per il nuovo anno di Claudio Marchisio: “A Chico Forti, è il momento di fare qualcosa” (Di martedì 31 dicembre 2019) Il post dell’ex calciatore della Juventus e della Nazionale Claudio Marchisio sui social: “Vorrei dedicare il mio augurio per il nuovo anno a Chico Forti. Quello che ha passato quest’uomo non si potrà mai cancellare e nessuno potrà restituirgli ciò che ha perso, ma Chico ha ancora la forza di combattere ed è arrivato il momento di fare qualcosa”. Leggi la notizia su fanpage

