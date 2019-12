Latina, morto Itali Bizzarri, investito la sera di Natale mentre passeggiava con il cane (Di martedì 31 dicembre 2019) Italo Bizzarri, l'uomo investito mentre passeggiava con il cane in via Rea Silvia la sera di Natale, è morto dopo tre giorni di agonia all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Il 73enne non ha retto, le ferite riportate nello schianto erano troppo gravi: a investirlo è stata una donna anziana che si è fermata per chiamare i soccorsi. Leggi la notizia su roma.fanpage

RobertSteuckers : In America Latina la dottrina Monroe vige ancora - LatinaQTW : E' Vincenzo Marsala il 40enne morto nell'incidente sul litorale di Latina -