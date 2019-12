L’Anno Che Verrà, tutti gli ospiti e le anticipazioni del Capodanno di Rai 1 (Di martedì 31 dicembre 2019) Non sarebbe Capodanno senza lo storico appuntamento con lo speciale di Rai Uno dedicato all’ultima serata di dicembre: l’evento annuale torna dunque con la sua incarnazione 2019, e L’Anno Che Verrà prenderà il suo consueto posto nella prima serata del primo canale. A guidare le danze sarà dunque Amadeus, ancora una volta protagonista dei grandi eventi a tema musicale Rai; il presentatore emiliano aprirà la serata in diretta da Potenza, dove si alterneranno sul palco ospiti e musicisti di ogni genere, per celebrare il termine del decennio. Da Al Bano e Romina ai ragazzi di Sanremo Young, ecco chi aggiungerà Amadeus sul palco di L’Anno Che Verrà, in onda su Rai Uno per festeggiare il Capodanno Ad affiancare Amadeus nella conduzione de L’Anno che Verrà ci sarà allora Carolina Rey, inviata nei servizi e negli approfondimenti in esterna; a fare le veci della ... Leggi la notizia su velvetgossip

