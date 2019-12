L’anno che verrà su Rai 1: Amadeus brinda al 2020 Al Bano e Romina e con Malgioglio (Di martedì 31 dicembre 2019) A Capodanno 2020 si rinnova l'appuntamento con L'Anno che verrà, il veglione di Rai 1 in onda questa sera, martedì 31 dicembre dalle 21.00, in diretta da Potenza. A traghettare il pubblico di Rai 1 dal 2019 al 2020 ci sarà Amadeus, che inaugura in tv, su un palco live, questo 2020 che lo vedrà anche alla conduzione di Sanremo 70. E proprio in qualità di Direttore Artistico ha pensato bene, proprio l'ultimo dell'anno, di annunciare la lista completa dei 22 Big del Festival di Sanremo 2020, che sarà poi ufficializzata il 6 gennaio nel corso della puntata speciale de Soliti Ignoti - Il ritorno collegata alla Lotteria Italia. Un anno insomma che si annuncia già molto denso di appuntamenti per Amadeus.L’anno che verrà su Rai 1: Amadeus brinda al 2020 Al Bano e Romina e con Malgioglio pubblicato su TVBlog.it 31 dicembre 2019 09:43. Leggi la notizia su blogo

