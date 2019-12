L'Anno che Verrà prova generale di Sanremo 2020 (con gaffe di Romina Power e la 'spalla' Malgioglio che ringrazia Mediaset) (Di martedì 31 dicembre 2019) Il lungo San Silvestro di Amadeus è partito con una vagonata di polemiche sull'annuncio ufficiale dei 22 Big di Sanremo 2020 a la Repubblica, dopo che Chi aveva pubblicato 21 dei 22 cantanti scelti per il Festival 70, e continua in diretta tv da Potenza con L'Anno che Verrà, il Veglione di Rai 1 che ci accompagnerà fino al nuovo Anno. E che sarà una serata più complicata del solito si capisce anche dall'inizio, affidato a Cristiano Malgioglio, primo 'big' sul palco di una gelida Potenza e spalla di Amadeus nella conduzione. Dopo essersi esibito, Malgioglio approfitta del microfono per ringraziare Mediaset, che gli ha permesso di partecipare, e anche Chiambretti, che non manca mai di citare ovunque vada (GF Vip incluso). E quando Malgioglio cerca di dire qualcosa su Sanremo, Amadeus lo zittisce: facile pensare che voglia annunciare la sua presenza all'Ariston come ospite, magari ... Leggi la notizia su blogo

Pontifex_it : È bello stare davanti al #presepe e lì confidare al Signore la vita, parlargli delle persone e delle situazioni che… - matteosalvinimi : In provincia di Cosenza tre ragazzi picchiano un anziano invalido. Per divertimento. E pubblicano i video delle vio… - fabfazio : ...e dunque auguri sinceri a tutti. Che il nuovo anno ci porti finalmente saggezza e che aggressività e rancore las… -