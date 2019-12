L’anno che verrà, il concerto del 31 dicembre in onda su Rai 1 (Di martedì 31 dicembre 2019) L’anno che verrà, festeggiare la notte del 31 dicembre su Rai 1 con Amadeus: anticipazioni e ospiti Arriva l’attesissima serata di fine anno: il 31 dicembre Rai 1 ha deciso di festeggiare trasmettendo in diretta il grande concerto da Potenza, capoluogo della Basilicata, che quest’anno sarà la grande cornice della musica italiana con L’anno che verrà. Amadeus è pronto a inaugurare un nuovo anno dalla Piazza Mario Pagano, dietro la quale spunta il Teatro Francesco Stabile. Il concerto partirà alle ore 21:00, seguirà il messaggio d’auguri di fine anno del Presidente della Repubblica e intratterrà il pubblico della Rai 1 per quattro ore, fino al conto alla rovescia e l’accoglienza del 2020. Tantissimi saranno gli ospiti che animeranno la serata, tante sorprese e buona musica dritto dalla Basilicata, terra di paesaggi magici e inconsueti. Musica, comicità ... Leggi la notizia su tpi

