“L’anno che verrà” – 31 dicembre 2019 – Amadeus inaugura il 2020 da Potenza con Albano e Romina, Benji e Fede, Masini, Arisa, Gigi D’Alessio, Urso, Malgioglio e tanti altri. (Di martedì 31 dicembre 2019) Dal lontano 2003 è il consueto appuntamento che apre e chiude l’anno televisivo di Rai 1. Si tratta de L’anno che verrà, lo spettacolo in piazza dell’ammiraglia della TV di Stato, che quest’anno giunge alla diciassettesima edizione. Dopo essere stato ospitato da Rimini (dal 2003 al 2010), Courmayeur (dal 2011 al 2014), Matera (2015 e … L'articolo “L’anno che verrà” – 31 dicembre 2019 – Amadeus inaugura il 2020 da Potenza con Albano e Romina, Benji e Fede, Masini, Arisa, Gigi D’Alessio, Urso, Malgioglio e tanti altri. Leggi la notizia su unduetre

