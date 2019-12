L’anno che verrà 2020: ospiti, anticipazioni e curiosità stasera in tv (Di martedì 31 dicembre 2019) L’anno che verrà 2020: ospiti, anticipazioni e curiosità stasera in tv L’anno che verrà, celebre brano di Lucio Dalla, nel 2019 ha compiuto quarant’anni. E’ infatti dal 1979 che, ogni anno, si è soliti aspettare l’arrivo del nuovo anno canticchiando questo motivetto allegro e nostalgico al tempo stesso. Il titolo del brano, dal 2003, dà inoltre il nome al programma di intrattenimento in onda su Rai 1 la Notte di San Silvestro. Dopo l’esperienza di Matera e Maratea, L’anno che verrà torna a Potenza e, a condurre lo spettacolo musicale, ci sarà l’amatissimo Amadeus, conduttore noto a tutti per la propria simpatia travolgente. Numerosi ospiti saranno chiamati a salire sul palco, trascinando la platea lucana e il pubblico a casa in un mega ed interminabile karaoke. Grazie ai cantanti che hanno fatto la storia della canzone italiana, ... Leggi la notizia su termometropolitico

