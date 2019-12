L’Amica Geniale, premio per la foto con Lila e Lenuccia (Di martedì 31 dicembre 2019) La foto che ritrae Ludovica Nasti ed Elisa del Genio nei panni di Lila e Lenuccia ne "L'Amica Geniale" è stata premiata il titolo di miglior ritratto d'attore dell'anno al premio Nazionale "Cliciak", nella sezione colore. Soddisfatto il fotografo Eduardo Castaldo, autore dello scatto: "Fiero e felice" Leggi la notizia su napoli.fanpage

rayofswift : RT @fioridizuccaa: quando passa la pubblicità di Storia del Nuovo Cognome aumenta il volume improvvisamente come succedeva con Adrian MA IN… - _Valealizzi_ : RT @fioridizuccaa: quando passa la pubblicità di Storia del Nuovo Cognome aumenta il volume improvvisamente come succedeva con Adrian MA IN… - conamorechiara : Giulia mi ha regalato tutta la tetralogia de L'amica geniale come regalo di Natale + compleanno io non ho parole se… -