Lady Diana, esiliata a Natale nel palazzo reale senza William e Harry - (Di martedì 31 dicembre 2019) Monica Montanaro Lo chef di Buckingham Palace, Darren McGrady, ha rivelato i retroscena sul Natale vissuto a palazzo da Lady Diana. Alla principessa del Galles, sino alla sua dipartita nel 1997, è stato precluso di trascorrere la ricorrenza del Natale accanto ai suoi amati figli, William e Harry Il Natale, la festa dell'unione familiare per eccellenza, era vissuta tragicamente dalla "principessa triste" Lady Diana. All'avvicinarsi della lieta ricorrenza di fine anno la consorte del principe Carlo d'Inghilterra, sprofondava in uno stato di tristezza e solitudine. La verità sulla vita a palazzo condotta da Lady D come un boomerng torna e reclama di rivelarci come realmente viveva all'interno di quelle mura dorate di Buckingham Palace la bella principessa del Galles. A fornrci i dettagli privati e intimi di quelle giornate di festa per il resto del mondo, ma non per Lady D, ... Leggi la notizia su ilgiornale

