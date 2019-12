La tradizionale battaglia dei sovranisti contro il discorso di fine anno di Mattarella (Di martedì 31 dicembre 2019) È fine anno e il sovranista, invece che dedicarsi alla preparazione del cenone, ha un pensiero fisso: il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Non importa chi sia il Capo dello Stato, cascasse il mondo ogni anno c’è lo sveglione di turno che dice che lui no, il discorso del Presidente non lo guarderà e nemmeno lo ascolterà. La ragione? Un po’ per tradizione, quella dell’italico lamento, un po’ perché è pur sempre non eletto dal Popolo un po’ perché rappresenta la ca$ta. Il boicottaggio contro il discorso di Sergio Mattarella E che fa il Popolo Sovrano? Forse scenderà in piazza, magari davanti al Quirinale per una manifestazione di massa? Si faranno barricate nelle piazze e nelle strade? Nulla di tutto questo: si spegne la televisione (cambiare canale in questo caso è quasi del tutto inutile). C’è chi ha deciso di ... Leggi la notizia su nextquotidiano

