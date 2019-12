La suocera di Caterina Balivo a Vieni da me è la sorpresa con cui chiude l’anno (Foto) (Di martedì 31 dicembre 2019) Gran sorpresa per il pubblico di Vieni da me oggi con l’arrivo in studio della suocera di Caterina Balivo (Foto). La mamma del marito della conduttrice di Rai 1 abbiamo già avuto occasione di vederla sui social, sul profilo Instagram di sua nuora, in più occasioni, in genere per delle critiche. Osservazioni ben accolte dalla Balivo ma c’è da dire che sua suocera è davvero speciale, schietta. Caterina annuncia la sua entrata in studio e avvisa tutti che a sua suocera dà del lei. Un abbraccio e si inizia. La signora Mirella è molto simpatica e mentre sua nuova prosegue il programma lei chiacchiera con gli altri protagonisti e racconta al pubblico di avere un buon carattere. E’ del segno Sagittario, oggi non può mancare l’oroscopo e la signora Mirella non ha dubbi, mentre qualcuno ce l’ha la Balivo. Segno del sagittario, da poco ha festeggiato il suo compleanno, ridono di gusto, complici ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

