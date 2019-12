La storia delle 50 atomiche USA dalla Turchia ad Aviano (Di martedì 31 dicembre 2019) «Cinquanta testate nucleari sarebbero pronte a traslocare dalla base turca di Incirlik, in Anatolia, alla base Usaf di Aviano, in Friuli Venezia Giulia, in quanto gli Usa diffiderebbero sempre più della fedeltà alla Nato del presidente turco Erdogan»: lo ha dichiarato il generale a riposo Charles Chuck Wald della Us Air Force in una intervista all’agenzia Bloomberg del 16 novembre scorso e ripresa in questi giorni dal Gazzettino. Un’ipotesi smentita ieri dal ministero della Difesa in maniera coperta, ovvero da fonti che non vengono menzionate: «Notizia priva di fondamento. Mai avuta nessuna richiesta in tal senso». Va ricordato che di testate atomiche in Italia ce ne sono già oltre 70 e se si aggiungessero quelle americane nella base di Incirlik sfonderemmo ogni record, superando anche la Germania (ma dietro a Gran Bretagna e Francia). Alberto Negri sul Manifesto però scrive che ... Leggi la notizia su nextquotidiano

