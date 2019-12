La sorella del bimbo scomparso nel ’92: “Sbalordita dal silenzio di chi sa” (Di martedì 31 dicembre 2019) Palermo, 31 dic. (Adnkronos) – (di Elvira Terranova) – “Siamo arrivati alla fine di quest’anno e l’ultimo pensiero non potrebbe che andare a te, Salvatore. Quest’anno, come tutti gli altri anni, abbiamo lanciato appelli che, però, sono rimasti inascoltati e, forse, non sono bastati a smuovere le coscienze di chi sa e non parla. Io rimango sbalordita da come qualcuno che sa possa star zitto per 27 lunghi anni lasciando una famiglia in un’agonia che sembra non finire mai”. E’ l’ultimo, disperato, appello di Mariagrazia Colletta la sorella di Salvatore Colletta, il bambino scomparso da Casteldaccia (Palermo), insieme con l’amichetto Mariano Farina, il 31 marzo del 1992. “Probabilmente neanche questo Natale ha portato a smuovere la coscienza di chiunque sappia qualcosa”, dice la sorella di Salvatore. ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

