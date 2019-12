La sinistra di Ulisse. Conversazione con Nichi Vendola (Di martedì 31 dicembre 2019) Nichi, possiamo dire che il 2019, con le sardine, è l’anno della rinascita dei movimenti?Le sardine sono la felice metafora del bisogno di tornare a pensare e vivere la politica come un grande cimento collettivo, come una passione corale, contro il leaderismo becero e guascone degli squali populisti. Nell’oceano del regresso culturale deperisce il dibattito pubblico ed evaporano i diritti: c’è una nuova generazione che sta lanciando l’allarme e prova a riempire le piazze di anticorpi al virus dell’intolleranza.Mi pare di capire, Vendola, che le sardine ti piacciono: un segnale di vita, nell’autunno del nostro scontento? Perché di questo si tratta: francamente, guardandosi attorno, non vedo tanti motivi per gioire.Come può non piacermi un movimento che apre un conflitto esplicito contro la neo-lingua della barbarie ... Leggi la notizia su huffingtonpost

