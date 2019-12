La Russia ha avviato i test per RuNet, la rete web nazionale indipendente (Di martedì 31 dicembre 2019) RuNet, la rete web nazionale indipendente della Russia, inizia a prendere corpo. L’infrastruttura, approvata a inizio anno proprio dal presidente Putin, sarebbe stata infatti testata con successo negli scorsi giorni. Stando alle fonti ufficiali RuNet servirà principalmente nel caso in cui il Paese subisca un cyberattacco. In questo modo infatti la Russia si assicurerebbe al tempo stesso di non restare completamente isolata dalla rete mondiale, avendo però un maggior controllo sulla propria infrastruttura di rete, in modo da potersi difendere con più efficacia. “RuNet mira esclusivamente a prevenire eventuali conseguenze negative di una disconnessione totale dalla rete globale, ampiamente controllata dall’estero”, ha dichiarato il Presidente Putin all’agenzia di stampa ufficiale russa TASS. “Questo è il punto, che ha a che fare con la sovranità: avere le ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

