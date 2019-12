La ricetta speciale di Persegani delle finte cozze per La prova del cuoco (Di martedì 31 dicembre 2019) Per il Capodanno di Daniele Persegani a La prova del cuoco oggi 31 dicembre 2019 non poteva mancare la ricetta delle cozze finte, una ricetta già vista in passato ma che Persegani ripropone perché davvero deliziosa. Alla vigilia di Capodanno si mangia pesce? Il cuoco de La prova del cuoco ci regala un’idea originale per chi vuole stupire gli ospiti. Le cozze non sono cozze vere e quindi si mangiano tutte, non si butta via niente, nemmeno il guscio. Il risultato è raffinato e possiamo servire le cozze finte de La prova del cuoco. Appuntamento cin le altre ricette La prova del cuoco per il prossimo anno, sarà un 2020 sempre goloso. LA ricetta delle finte cozze LA prova DEL cuoco DI DANIELE Persegani Ingredienti finte cozze di Persegani: 100 g di alcume, 100 g di parmigiano, 100 g di burro, 100 g di farina, 2 bustine di nero di seppia, sale e pepe qb – per il ripieno: 1 mazzetto di ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

