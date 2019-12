La pupa e il secchione 2020, Paolo Ruffini: “Sono stato antipatico…” (Di martedì 31 dicembre 2019) Paolo Ruffini sulla fine della storia con Diana Del Bufalo: “Non voglio parlarne, scriva che sono stato antipatico!” La pupa e il secchione e viceversa tornerà il 7 gennaio 2020 con una nuova, imperdibile edizione su Italia 1 e sarà condotto da Paolo Ruffini. Quest’ultimo, nelle scorse settimane, è stato protagonista della cronaca rosa per la fine della storia con Diana Del Bufalo. A tal proposito, intervistato da Di Più TV, il conduttore e comico ha rivelato: “Le chiedo scusa, ma non me la sento di dire nulla. Scriva pure che su questo argomento sono stato antipatico. Va bene così.” Insomma, Paolo Ruffini non vuole parlare della sua ex fidanzata Diana Del Bufalo ed è pronto a farsi etichettare come “antipatico” sulla non-risposta data al giornalista. Ricordiamo che i due erano una coppia super innamorata e affiatata, purtroppo qualcosa si è ... Leggi la notizia su lanostratv

