La prima maratona del Niger, tra deserto, cammelli e soldati (Di martedì 31 dicembre 2019) C'erano decine di soldati schierati lungo il percorso per controllare che tutto andasse bene e non ci fossero attacchi improvvisi da parte dei jihadisti; ma lo scenario era unico e suggestivo, tra dune del deserto e cammelli. In Niger si è corsa la prima maratona nella storia del paese, vicino alla città di Agadez. Un percorso di 42 km attraverso il Sahara. Una ventina i partecipanti al via alle 7.30 di mattina, con una temperatura ancora sopportabile. Oltre alla maratona vera e propria si è corsa anche la mezza maratona di 10 km e ci sono state competizioni per ragazzi e disabili.Decine i runners arrivati non solo da Niger, anche da Togo, enin, Costa D'Avorio, Marocco e Francia. "E' un Paese fragile - dice una ragazza francese - è importante venire qui a portare il sostegno di noi occidentali, per non dimenticare il Niger e questi paesi, ci vuole solidarietà nello sport e dobbiamo ... Leggi la notizia su ilfogliettone

