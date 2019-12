La minestra dell’orzo di Anna Moroni: la ricetta da Ricette all’Italiana (Di martedì 31 dicembre 2019) Che cosa si cucina di buono oggi ? Arriva la ricetta di Anna Moroni da Ricette all’Italiana. Di che cosa si tratta ? Oggi una bella minestra dell’orzo perfetta per il menu successivo alle feste, quando magari abbiamo bisogno di depurarci dopo le abbuffate. Come si prepara allora la ricetta di oggi di Anna Moroni? Vediamo la lista della spesa per la ricetta di Anna Moroni. LA ricetta DELLA minestra D’ORZO DI Anna Moroni Iniziamo quindi con la lista della spesa, ecco gli ingredienti per la preparazione della minestra d’orzo di Anna Moroni: 300 g orzo perlato, 1 fetta di speck da 150 g, 300 g patate, 100 g cipolla, 30 g prezzemolo, 1 carota, 2 gambi di sedano, 1 scalogno, 1 spicchio d’aglio, brodo vegetale, sale, pepe Iniziamo la preparazione della ricetta di oggi. Per prima cosa il soffritto, prendiamo un tegame e dentro facciamo soffriggere il ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

